путін підтвердив, що умови для України не змінилися з 2024 року
Президент рф Володимир путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними.
Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з Олександром Лукашенком, якого міжнародна спільнота не визнає легітимним президентом білорусі, пишуть російські ЗМІ.
Диктатор повторив свої так звані "умови припинення бойових дій", серед яких — повне виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів.
Також він згадав переговори у Стамбулі, позитивно оцінивши їх перебіг, і наголосив на необхідності "детального обговорення" подальших кроків для досягнення, як він висловився, "довгострокового — без тимчасових рамок — миру в Україні".
Прехзидент рф уникнув прямої відповіді на запитання про ультиматум президента США Дональда Трампа, зазначивши лише:
"Усі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це загальне правило. Щоб наблизитися до мирного вирішення, потрібно вести ґрунтовні розмови - спокійно, без шуму".
Він також заявив, що росія "не зазнала жодних даремних втрат", і знову назвав політичний режим у рф нібито "заснованим на Конституції", додавши, що "цього не скажеш про Україну".
Окремо путін стверджував, що російські війська "окупували Часів Яр", хоча ця інформація була оперативно спростована українськими військовими.