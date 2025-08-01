путін підтвердив, що умови для України не змінилися з 2024 року

Він вкотре закликав до виведення українських військ із тимчасово окупованих територій.

Президент рф Володимир путін заявив, що його вимоги до України, озвучені влітку 2024 року, залишаються незмінними.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з Олександром Лукашенком, якого міжнародна спільнота не визнає легітимним президентом білорусі, пишуть російські ЗМІ.

Диктатор повторив свої так звані "умови припинення бойових дій", серед яких — повне виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів.

Також він згадав переговори у Стамбулі, позитивно оцінивши їх перебіг, і наголосив на необхідності "детального обговорення" подальших кроків для досягнення, як він висловився, "довгострокового — без тимчасових рамок — миру в Україні".

Прехзидент рф уникнув прямої відповіді на запитання про ультиматум президента США Дональда Трампа, зазначивши лише:

"Усі розчарування виникають від надмірних очікувань. Це загальне правило. Щоб наблизитися до мирного вирішення, потрібно вести ґрунтовні розмови - спокійно, без шуму".

Він також заявив, що росія "не зазнала жодних даремних втрат", і знову назвав політичний режим у рф нібито "заснованим на Конституції", додавши, що "цього не скажеш про Україну".

Окремо путін стверджував, що російські війська "окупували Часів Яр", хоча ця інформація була оперативно спростована українськими військовими.