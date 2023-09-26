путін підвищив зарплату собі, Мєдвєдєву, депутатам і силовикам
Про це пише The Moscow Times, посилаючись на опубліковані документи на офіційному порталі правової інформації.
Заробітні плати піднімуть наступним діячам:
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президенту рф;
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заступнику голови Радбезу рф Дмітрію Мєдвєдєву;
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голові Слідчого комітету рф Алєксандру Бастрикіну;
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генеральному прокурору рф Ігорю Краснову;
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депутатам Держдуми і членам Ради Федерації;
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деяким керівникам федеральних органів виконавчої влади;
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співробітникам посольств і консульств РФ;
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представникам росії в міжнародних організаціях в інших країнах,
Також до списку потрапили члени територіальної виборчої комісії так званої "території Сіріус".
"З метою забезпечення соціальних гарантій постановляю підвищити з 1 жовтня 2023 року в 1,055 раза грошову винагороду осіб, які обіймають державні посади російської федерації", – йдеться в указі.
Рік тому путін своїм указом дозволив вищим посадовим особам не декларувати відомості про доходи на час війни в Україні, тому посадовці й депутати перестали звітувати про отримані кошти.
Останні цифри щодо зарплати такі: в 2021 року путін заробив 10,202 млн рублів, а Мєдвєдєв 8,353 млн рублів.