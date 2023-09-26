Президент рф путін підписав укази про індексацію зарплати окремих категорій державних службовців на 5,5% вже з жовтня.

Про це пише The Moscow Times, посилаючись на опубліковані документи на офіційному порталі правової інформації.

Заробітні плати піднімуть наступним діячам:

президенту рф;

заступнику голови Радбезу рф Дмітрію Мєдвєдєву;

голові Слідчого комітету рф Алєксандру Бастрикіну;

генеральному прокурору рф Ігорю Краснову;

депутатам Держдуми і членам Ради Федерації;

деяким керівникам федеральних органів виконавчої влади;

співробітникам посольств і консульств РФ;

представникам росії в міжнародних організаціях в інших країнах,

Також до списку потрапили члени територіальної виборчої комісії так званої "території Сіріус".

"З метою забезпечення соціальних гарантій постановляю підвищити з 1 жовтня 2023 року в 1,055 раза грошову винагороду осіб, які обіймають державні посади російської федерації", – йдеться в указі.

Рік тому путін своїм указом дозволив вищим посадовим особам не декларувати відомості про доходи на час війни в Україні, тому посадовці й депутати перестали звітувати про отримані кошти.

Останні цифри щодо зарплати такі: в 2021 року путін заробив 10,202 млн рублів, а Мєдвєдєв 8,353 млн рублів.