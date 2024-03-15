путін планує залишиться при владі довічно – Reuters

За словами журналістів, до кінця п'ятого терміну путіну буде 78 років, тобто він буде найстаршим керівником Кремля за тисячолітню історію існування держави.

На президентських виборах у рф, які розпочалися в п'ятницю, 15 березня, президент рф владімір путін, згідно з наказом для регіонів, має набрати приблизно 80% голосів, що дасть змогу перевершити власний рекорд 2018 року і залишитися при владі до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

Щобільше, як і багато радянських генсеків, путін планує залишиться при владі довічно.

"Не сумнівайтеся, це робота на все життя", — пояснило одне з джерел журналістів. Ще одне високопоставлене джерело пояснило, що перебування путіна при владі — це питання не політики, а лише його здоров'я, яке, попри чутки, міцне.

Навіть незалежні соціологи зазначають, що близько 70% російських громадян готові віддати свої голоси за Путіна, попри значну кількість загиблих і рекордну кількість інвалідів з часів воєн у Чечні.

Голова Європейської ради Шарль Мішель уже привітав путіна з достроковою перемогою.

"Я хотів би сьогодні привітати владіміра путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Без свободи. Без опозиції. Без виборів", — зазначив Мішель.

путін формально може залишатися президентом до 2036 року. Однак 12 березня директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін висловився про те, що в разі потреби конституцію знову можна буде змінити.

"Вона може і повинна змінюватися відповідно до актуальних потреб російського суспільства", — зазначив він.

До кінця п'ятого терміну путіну буде 78 років, тобто він буде найстаршим правителем у кремлі за тисячолітню історію існування росії, що, можливо, принесе нову хвилю цензури, зокрема й цифрової.

"Радянський союз повертається. А з ним повертається тотальна цензура", — пояснив Мазай Банзаєв, оператор російського VPN Amnezia.

Що ж стосується війни в Україні, путін упевнений, що зможе воювати ще багато років, посилається Reuters на три джерела.

Раніше ми писали, що амбіції путіна є довгостроковою загрозою, яка виходить далеко за межі України. Він може посіяти розбрат в Африці та на Близькому Сході, зруйнувати ООН і вивести ядерну зброю в космос.