Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

путін планує залишиться при владі довічно – Reuters

15 березня 2024, 19:55
путін планує залишиться при владі довічно – Reuters
Фото: з вільного доступу
За словами журналістів, до кінця п'ятого терміну путіну буде 78 років, тобто він буде найстаршим керівником Кремля за тисячолітню історію існування держави.

На президентських виборах у рф, які розпочалися в п'ятницю, 15 березня, президент рф владімір путін, згідно з наказом для регіонів, має набрати приблизно 80% голосів, що дасть змогу перевершити власний рекорд 2018 року і залишитися при владі до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

Щобільше, як і багато радянських генсеків, путін планує залишиться при владі довічно.

"Не сумнівайтеся, це робота на все життя", — пояснило одне з джерел журналістів. Ще одне високопоставлене джерело пояснило, що перебування путіна при владі — це питання не політики, а лише його здоров'я, яке, попри чутки, міцне.

Навіть незалежні соціологи зазначають, що близько 70% російських громадян готові віддати свої голоси за Путіна, попри значну кількість загиблих і рекордну кількість інвалідів з часів воєн у Чечні.

Голова Європейської ради Шарль Мішель уже привітав путіна з достроковою перемогою.

"Я хотів би сьогодні привітати владіміра путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Без свободи. Без опозиції. Без виборів", — зазначив Мішель.

путін формально може залишатися президентом до 2036 року. Однак 12 березня директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін висловився про те, що в разі потреби конституцію знову можна буде змінити.

"Вона може і повинна змінюватися відповідно до актуальних потреб російського суспільства", — зазначив він.

До кінця п'ятого терміну путіну буде 78 років, тобто він буде найстаршим правителем у кремлі за тисячолітню історію існування росії, що, можливо, принесе нову хвилю цензури, зокрема й цифрової.

"Радянський союз повертається. А з ним повертається тотальна цензура", — пояснив Мазай Банзаєв, оператор російського VPN Amnezia.

Що ж стосується війни в Україні, путін упевнений, що зможе воювати ще багато років, посилається Reuters на три джерела.

Раніше ми писали, що амбіції путіна є довгостроковою загрозою, яка виходить далеко за межі України. Він може посіяти розбрат в Африці та на Близькому Сході, зруйнувати ООН і вивести ядерну зброю в космос.

ПутінВибори рфвійна

Останні матеріали

Хліб та Видовища
"Переломний момент: бомба і Холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін Холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone
Переклад iPress – 15 березня 2024, 15:23
Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Політика
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Переклад iPress – 15 березня 2024, 09:04
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Політика
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Переклад iPress – 14 березня 2024, 16:31
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Політика
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 14 березня 2024, 09:02
Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється