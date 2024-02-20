путін подарував Кім Чен Ину лімузин російського виробництва

Президент рф Володимир путін подарував північнокорейському колезі з КНДР автомобіль, виготовлений в росії.

До речі, це може порушувати санкцій Ради Безпеки ООН про заборону передачі до Північної Кореї предметів розкоші.

Про отримання дороговартісного презента повідомило найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

"Подарунок якнайкраще демонструє особливі особисті стосунки між двома лідерами", - заявили в Пхеньяні.

кремль цієї неділі передав подарунок секретарю правлячої Трудової партії Кореї Пак Чон Чону і сестрі лідера КНДР Кім Йо Чжон.

Речник президента росії Дмитро Пєсков розповів, що це лімузин Aurus Senat російського виробництва. Інші деталі він пообіцяв надати пізніше, а саме де відбулась передача, фото автомобіля і його марку.

путін показав свій президентський Aurus Senat Кіму ще в вересні минулого року, коли лідер КНДР відвідував російський космодром "Східний". Тоді він запропонував йому посидіти у своєму розкішному авто.

Ймовірно, машина сподобалась Кіму і Путін подапрував йому таку ж.