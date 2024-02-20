Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін подарував Кім Чен Ину лімузин російського виробництва

20 лютого 2024, 18:14
путін подарував Кім Чен Ину лімузин російського виробництва
footage of North Korea's state-run Korean Central Television on Sept. 20, 2023, shows the North's leader Kim Jong-un (L) and Russian President Vladimir Putin taking a seat in Putin's presidential Aurus Senat limousine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East on Sept. 13. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)
Президент рф Володимир путін подарував північнокорейському колезі з КНДР автомобіль, виготовлений в росії.

До речі, це може порушувати санкцій Ради Безпеки ООН про заборону передачі до Північної Кореї предметів розкоші.

Про отримання дороговартісного презента повідомило найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

"Подарунок якнайкраще демонструє особливі особисті стосунки між двома лідерами", - заявили в Пхеньяні.

кремль цієї неділі передав подарунок секретарю правлячої Трудової партії Кореї Пак Чон Чону і сестрі лідера КНДР Кім Йо Чжон. 

Речник президента росії Дмитро Пєсков розповів, що це лімузин Aurus Senat російського виробництва. Інші деталі він пообіцяв надати пізніше, а саме де відбулась передача, фото автомобіля і його марку. 

путін показав свій президентський Aurus Senat Кіму ще в вересні минулого року, коли лідер КНДР відвідував російський космодром "Східний". Тоді він запропонував йому посидіти у своєму розкішному авто. 

Ймовірно, машина сподобалась Кіму і Путін подапрував йому таку ж.

 

ПутінЧен инлімузинподарунок

Останні матеріали

Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється