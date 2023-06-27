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путін подякував "вагнерівцям" і дозволив їм "піти у білорусь"

27 червня 2023, 08:07
путін подякував
Фото: reuters
Кремлівський диктатор прокоментував пригожинський заколот.

російський диктатор путін готовий зрозуміти і пробачити бойовиків ПВК "Вагнера", які погодяться влитися до лав російської армії. Хто не схоче, він гарантує можливість піти до лукашенка.

Про це путін заявив  під час виступу увечері 26 червня.

Говорячи про пригожинський заколот, диктатор надував щоки, запевняючи, що той не мав шансів.

"Підкреслю, з самого початку подій негайно були прийняті всі необхідні рішення щодо нейтралізації загрози, що виникла, захисту конституційного ладу, життя і безпеки наших громадян. Збройний заколот у будь-якому разі був би придушений" - наголосив путін.

Також він зазначив, що організатори заколоту  "зрадивши свою країну, свій народ, зрадили і тих, кого втягнули у злочин. Брехали їм, штовхали їх на смерть, під вогонь, на те, щоб стріляти у своїх".

В інтерпретації путіна виявляється, що вагнерівці змогли безперешкодно дійти майже до москви тільки тому, що "потрібен був час, у тому числі, щоб дати можливість одуматися тим, хто зробив помилку". А оскільки путін вважає, що більшість найманців - "патріоти росії, віддані своєму народові та державі", їм дається шанс ще повоювати, уклавши контракт із Міністерством оборони чи іншими силовими органами, "або повернутися до своїх рідних та близьких".

"Хто хоче – зможе піти і до білорусії. Ця обіцянка буде виконана. Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір воїнів росії, які усвідомили свою трагічну помилку", - заявив путін.

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