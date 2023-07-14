путін погодився на подовження "зернової угоди" – Ердоган

Подробиць наразі не розголошують.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор владімір путін погодився подовжити "зернову угоду".

Про це повідомляє AFP.

"Ердоган заявив, що путін погодився на продовження Чорноморської зернової ініціативи", - повідомляє інформаційне агентство.

Наразі подробиць щодо її пролонгації немає.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни російська терористична армія блокує українські порти, не дозволяючи Україні експортувати свою продукцію за кордон. Саме тоді за ініціативи України, Туреччини та ООН була сформована зернова угода, за якою окупанти погодились пропустити танкер з зерном з українських портів на півдні.

У липні 2022 російський режим почав заявляти, що він більше не погодиться на подовження ініціативи.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав очільникові кремля путіну лист, де просив зберегти "зернову угоду".