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ПОЛІТИКА

путін погодився відвідати Китай після ордера на його арешт – Bloomberg

29 серпня 2023, 17:11
путін погодився відвідати Китай після ордера на його арешт – Bloomberg
Фото: ria.ru
кремль готує візит путіна до Китаю на форум "Один пояс, один шлях" у жовтні, за словами трьох людей, ознайомлених із цим питанням.

Президент росії владімір путін погодився відвідати Китай – це буде його перша закордонна поїздка після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Про це повідомляє Bloomberg.

кремль готує візит путіна до Китаю на форум "Один пояс, один шлях" у жовтні, за словами трьох людей, ознайомлених із цим питанням. Президент рф прийняв запрошення глави КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у заході, повідомило одне із джерел.

За словами двох співрозмовників, путін готовий відвідувати лише ті країни, де російські спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку, і Китай є одним із таких місць.

путін не залишав росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер на його арешт у березні у зв'язку з незаконними депортаціями українських дітей. У той самий час він відвідував окуповані росією території України. 

Зазначається, що минулого тижня очільник кремля пропустив саміт БРІКС у ПАР після того, як тамтешній уряд ясно дав зрозуміти, що йому доведеться виконати наказ суду про арешт путіна.

Крім того, путін повідомив прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що він не візьме участь у саміті G20 наступного місяця, хоча Індія не є підписантом Римського статуту, на підставі якого діє МКС.

Китай також не підписав Римський статут, який регулює діяльність Міжнародного кримінального суду.

Після повномасштабного вторгнення в Україну путін відвідував лише сусідні країни колишнього Радянського Союзу та Іран, який постачає безпілотники російським військовим.

Китайвійнаримський статутарешт путіна

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