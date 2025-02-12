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путін поговорив з новим лідером Сирії та запропонував "допомогу"

12 лютого 2025, 20:53
путін поговорив з новим лідером Сирії та запропонував
Фото: Reuters
путін висловив "принципову позицію" рф щодо підтримки єдності, суверенітету та територіальної цілісності Сирії, заявили у кремлі

російський диктатор путін поговорив телефоном з перехідним президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа, який очолив повстанців під час повалення режиму Башара аль-Асада.

Про це розповіли у кремлі.

"Телефонна розмова лідерів мала конструктивний, діловий та змістовний характер", – заявили там.
 
путін висловив "принципову позицію" росії щодо підтримки єдності, суверенітету та територіальної цілісності Сирії, заявили у кремлі. Він також заявив, що рф готова сприяти "покращенню соціально-економічної обстановки" у Сирії, зокрема надавати гуманітарну допомогу.
 
У кремлі зауважили, що путін побажав успіхів новому сирійському лідеру та підкреслив, що росіян і сирійців "історично пов'язують відносини дружби та взаємовигідного співробітництва".
 
москва каже, що там лідери обговорили "низку актуальних питань" щодо взаємодії в торгівельно-економічній, освітній та інших галузях. Дві країни домовилися продовжити спілкування щодо подальшого розвитку двостороннього співробітництва.

 

СиріяПутінвійна в Україніросія окупанти

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