путін поговорив з новим лідером Сирії та запропонував "допомогу"

російський диктатор путін поговорив телефоном з перехідним президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа, який очолив повстанців під час повалення режиму Башара аль-Асада.

Про це розповіли у кремлі.

"Телефонна розмова лідерів мала конструктивний, діловий та змістовний характер", – заявили там.

путін висловив "принципову позицію" росії щодо підтримки єдності, суверенітету та територіальної цілісності Сирії, заявили у кремлі. Він також заявив, що рф готова сприяти "покращенню соціально-економічної обстановки" у Сирії, зокрема надавати гуманітарну допомогу.

У кремлі зауважили, що путін побажав успіхів новому сирійському лідеру та підкреслив, що росіян і сирійців "історично пов'язують відносини дружби та взаємовигідного співробітництва".

москва каже, що там лідери обговорили "низку актуальних питань" щодо взаємодії в торгівельно-економічній, освітній та інших галузях. Дві країни домовилися продовжити спілкування щодо подальшого розвитку двостороннього співробітництва.