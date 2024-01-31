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путін погрожує новим наступом в Україні

31 січня 2024, 19:35
путін погрожує новим наступом в Україні
Фото: з вільного доступу
Господар кремля поставив завдання окупаційній армії відсунути лінію зіткнення, щоб убезпечити територію рф від обстрілів далекобійною зброєю.

Президент російської федерації путін заявив про необхідність відсунути лінію бойового зіткнення углиб України, щоб далекобійна зброя не діставала до території рф.

Про це розповів президент путін, його цитує пропагандистське видання Readovka.

Під час зустрічі з довіреними особами в якості кандидата в президенти путін назвав головну мету російської окупаційної армії в Україні найближчим часом — відсунути лінію бойового зіткнення на стільки, щоб “далекобійна зброя іноземного виробництва” не була здатною вразити об’єкти на території рф. 

За словами господаря кремля, на Авдіївському напрямку і майже на всій лінії бойового зіткнення, підрозділи російських регулярних військ займаються тим, що “відсувають” Сили оборони України “від життєво важливих населених пунктів російської федерації”. 

Як повідомляє The Moscow Times, на цій же зустрічі російський президент заявив, що російський військово-транспортний літак Іл-76, який розбився під Білгородом 24 січня, начебто був збитий ракетою американського комплексу Patriot. За його словами, про це свідчать “результати експертизи”.

війна в Україніросія окупантидалекобійна зброя

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