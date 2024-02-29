путін погрожує "трагічними наслідками", якщо в Україну відправлять війська з країн НАТО

Диктатор заявив про реальну загрозу конфлікту з використанням ядерної зброї.

Президент росії владімір путін пригрозив ядерними ударами після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про відправлення західних військ до України.

Про це він сказав під час звернення до росіян 29 лютого.

"Ми пам'ятаємо долю тих, хто колись направляв свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими" , – пригрозив російський диктатор.

путін продовжив, наголосивши, що "вони повинні зрештою розуміти, що в нас теж є зброя – та й знають про це, зараз тільки я сказав – теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території".

"Все, що вони вигадують зараз, чим лякають увесь світ, що це реально загрожує конфліктом з використанням ядерної зброї – а значить, знищенням цивілізації. Вони чогось, цього не розуміють чи що?" – заявив президент рф

Він додав, що "це люди, які не пройшли через тяжкі випробування. Вони вже забули, що таке війна". За словами путіна, сьогоднішнє покоління росіян пройшло через такі важкі випробування під час "боротьби з міжнародним тероризмом" на Кавказі.

"Нині в умовах конфлікту в Україні те саме відбувається. Вони думають, що для них це все мультики якісь", – сказав диктатор.