путін поїде до ОАЕ та Судівської Аравії – Bloomberg

У центрі візиту будуть питання нафти, війни Ізраїлю та Хамасу і головування москви у блоці БРІКС.

Президент росії путін поїде з візитами до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела і ЗМІ країни-окупанта.

У Саудівській Аравії він зустрінеться з спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Вважається, що основними темами візитів стане нафтове питання, війна Ізраїлю та Хамасу і головування росії в БРІКС − групі найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка).

Варто підкреслити важливість країн Перської затоки для москви, зокрема через залежність щодо доходів від експорту енергоносіїв. Саудівська Аравія, ОАЕ та росія є членами ОПЕК+, альянсу між Організацією країн-експортерів нафти та іншими великими виробниками нафти.