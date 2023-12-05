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путін поїде до ОАЕ та Судівської Аравії – Bloomberg

05 грудня 2023, 13:05
путін поїде до ОАЕ та Судівської Аравії – Bloomberg
Фото: EPA/UPG
У центрі візиту будуть питання нафти, війни Ізраїлю та Хамасу і головування москви у блоці БРІКС.

Президент росії путін поїде з візитами до Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Про це  пише Bloomberg з посиланням на джерела і ЗМІ країни-окупанта.

У Саудівській Аравії він зустрінеться з спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Вважається, що основними темами візитів стане нафтове питання, війна Ізраїлю та Хамасу і головування  росії в БРІКС − групі найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка).

Варто підкреслити важливість країн Перської затоки для москви, зокрема через залежність щодо доходів від експорту енергоносіїв. Саудівська Аравія, ОАЕ та росія є членами ОПЕК+, альянсу між Організацією країн-експортерів нафти та іншими великими виробниками нафти.

Путінвійна в Україніросія окупантиБРІКС

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