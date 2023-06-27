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путін поки що не звільнятиме Шойгу – ISW

27 червня 2023, 11:27
путін поки що не звільнятиме Шойгу – ISW
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Аналітики звертають увагу, що президент рф цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували йому свою відданість.

Президент росії владімір путін поки що не звільнятиме міністра оборони Сергія Шойгу, щоб це не мало вигляд, начебто він виконує вимогу власника ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина.

Проце йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що путін не піддасться на спробу шантажу Прігожина", – вказано в повідомленні.

Аналітики припускають, що доказом цього може бути те, що 26 червня Шойгу начебто відвідав певний російський передовий командний пункт Західної групи військ в Україні. Це була його перша публічна поява міністра оборони після маршу Прігожина на москву.

Зауважимо, раніше в Міноборони рф інформували, що Західна група військ діє на лінії Куп'янськ-Сватове у Харківській і Луганській областях.

Так, під час своєї поїздки Шойгу мав зустріч із командувачем цієї групи військ Євгеном Нікіфоровим і дав йому завдання не допустити просування ЗСУ на фронті.

Водночас Шойгу не відвідував штаб російських військ у Ростові-на-Дону після захоплення міста найманцями "Вагнера" і не зв'язувався якимось іншим чином із російськими силами на півдні України після завершення заколоту Пригожина.

російські "воєнкори" продовжували спекулювати на темі зміни військового командування рф. Зокрема, вони вказують, що на посаду міністра оборони замість Шойгу може бути призначений губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Однак аналітики не вірять, що путін швидко проведе такі ротації.

"Наразі незрозуміло, чи замінить кремль Шойгу і Герасимова, але малоймовірно, що кремль негайно піде на такі радикальні зміни в командуванні, оскільки це мало б вигляд поступки вимогам Прігожина. Раніше ISW вже повідомляв, що путін цінує лояльність, а Шойгу і Герасимов продемонстрували свою відданість йому", − резюмували аналітики.

 

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