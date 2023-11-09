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ПОЛІТИКА

путін помилував "вагнерівця", який убив 23-річну кохану

09 листопада 2023, 12:08
путін помилував
Фото: з вільного доступу
За інформацією батьків 23-річної Віри Пехтелєвої, тепер Владислав Канюс збільшує кількість своїх жертв в Україні зі зброєю в руках. Вони намагалися оскаржити рішення російського президента, однак адвокати відмовляються братися за справу.

Президент росії владімір путін помилував росіянина, який по-звірячому вбив перед цим свою дівчину. Пов'язано це з його згодою поїхати в Україну.

Про це повідомляє російське медіа SVTV NEWS.

23-річна Віра Пехтелєва стала жертвою свого колишнього коханого, який приблизно 3 з половиною години знущався зі своєї жертви. У результаті він отримав 17 років позбавлення волі та мав відбувати покарання, але натомість хлопець був завербований у ПВК "Вагнер" і вирушив воювати в Україну.

Тепер обвинувачений Владислав Канюс на території чужої країни зі зброєю в руках продовжує збільшувати кількість своїх жертв, про що розповіли батьки вбитої дівчини в коментарі журналістам.

Ба більше, президент Росії ухвалив рішення помилувати його у квітні 2023 року, що дає йому можливість не повертатися до тюремної камери після завершення бойових дій.

Батько загиблої Євген Пехтєлєв упізнав убивцю своєї доньки за фотографією, де Владислав Канюс стоїть у камуфляжі та зі зброєю. Тоді він першим повідомив, що його завербували в ПВК "Вагнер".

"Спочатку ми побачили активність на його сторінці в соцмережі, потім він опублікував фото з іншими військовими, всі — в камуфляжі, з автоматами. Дали вбивці беззахисної дівчини зброю в руки! У мене в голові не вкладається", — йдеться в повідомленні.

Брат російського окупанта Святослав у коментарі журналістам підтвердив, що той перебуває на території України, але коли він дізнався, з ким веде листування в соціальних мережах, то заблокував їх.

Батьки Віри Пехтелєвої намагалися висловити протест на рішення про помилування хлопця, проте всі адвокати їм відмовляли.

"Крім того, що випустили достроково виродка, який катував людину до смерті, ще й зброю йому в руки дали! За документом виходить, коли його етапували у квітні в Ростовську область, ще перед відправленням в Україну, його вже помилували. Ось така справедливість у росії, такі герої", — продовжила мама дівчини.

Убивство Віри Пехтелєвої:

Сталося це ще в січні 2020 року. Тоді Владислав Канюс жорстоко вбив свою дівчину. Судмедекспертиза встановила, що смерть була спричинена після нанесення важких травм, і загалом було зафіксовано понад 100 ушкоджень, забоїв, гематом і різаних ран. Особливу увагу вбивця приділив обличчю, шиї та голові.

Перед смертю він зґвалтував Віру, а потім задушив шнуром від праски. Примітно, що відбувалося це все у квартирі гуртожитку, і сусіди, почувши крики, почали дзвонити в поліцію щонайменше 7 разів.

Правоохоронці так і не виїхали на виклик, адже послалися на відсутність вільних машин. Сусіди почали намагатися потрапити до квартири самостійно, активно стукали у двері, але потім довелося їх виламати.

Віра Пехтелєва на той момент була вже мертвою, а її вбивця спокійно сидів у ванній і пив горілку.

Поліція приїхала тільки за викликом про вбивство. Пізніше п'ятеро поліцейських відбулися умовними термінами у справі про недбалість.

війнаПутінрф тероризмвагнерівці

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