путін пообіцяв країнам Африки безкоштовно відправити зерно

Так він виправдовує закриття Чорноморської зернової ініціативи.

Президент росії владімір путін пообіцяв поставки безкоштовного зерна шести африканським країнам. Таку заяву він зробив на російсько-африканському саміті у Санкт-Петербурзі 27 липня, пишуть російські ЗМІ.

Під час саміту путін заявив, що в найближчі місяці "росія безкоштовно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і забезпечить безкоштовну доставку". Одержувачами він назвав Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.

путін стверджував, що росія запросто здатна замістити українське зерно. Більше того, навів неправдиві дані, заявивши, що з України "за майже рік у рамках зернової угоди 70% товару надійшли до розвинених країн, у країни, що розвиваються надійшло лише 3% продукції".

Також він поскаржився, що "жодна з умов рф щодо зернової угоди виконана не була".

Також путін стверджує, що росія зібрала 156 млн. тонн зерна, де частка росії — 20%, а України — 5%.

Також російський автократ заявив африканським лідерам, що москва готова працювати з ними "над розвитком їхніх фінансів і використовувати регіональні валюти для торговельних платежів" та "зацікавлена в поглибленні зв’язків з континентом".

17 липня рф повідомила, що не продовжить участь у зерновій угоді. Захід розкритикував дії кремля. путін заявляв, що москва нібито розгляне можливість відновлення "зернової угоди" для експорту продовольства Чорним морем, якщо інші сторони погодяться на вимоги росії.