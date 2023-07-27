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ПОЛІТИКА

путін пообіцяв країнам Африки безкоштовно відправити зерно

27 липня 2023, 13:51
путін пообіцяв країнам Африки безкоштовно відправити зерно
Фото: з вільного доступу
Так він виправдовує закриття Чорноморської зернової ініціативи.

Президент росії владімір путін пообіцяв поставки безкоштовного зерна шести африканським країнам. Таку заяву він зробив на російсько-африканському саміті у Санкт-Петербурзі 27 липня, пишуть російські ЗМІ.

Під час саміту путін заявив, що в найближчі місяці "росія безкоштовно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і забезпечить безкоштовну доставку". Одержувачами він назвав Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.

путін стверджував, що росія запросто здатна замістити українське зерно. Більше того, навів неправдиві дані, заявивши, що з України "за майже рік у рамках зернової угоди 70% товару надійшли до розвинених країн, у країни, що розвиваються надійшло лише 3% продукції".

Також він поскаржився, що "жодна з умов рф щодо зернової угоди виконана не була".

Також путін стверджує, що росія зібрала 156 млн. тонн зерна, де частка росії — 20%, а України — 5%.

Також російський автократ заявив африканським лідерам, що москва готова працювати з ними "над розвитком їхніх фінансів і використовувати регіональні валюти для торговельних платежів" та "зацікавлена в поглибленні зв’язків з континентом".

17 липня рф повідомила, що не продовжить участь у зерновій угоді. Захід розкритикував дії кремля. путін заявляв, що москва нібито розгляне можливість відновлення "зернової угоди" для експорту продовольства Чорним морем, якщо інші сторони погодяться на вимоги росії. 

АфрикаПутінзернова угода

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