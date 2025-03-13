путін порушить мирну угоду, якщо Україну залишать без гарантій безпеки – Стармер

Стармер нагадав, що путін виступає проти надання гарантій безпеки Україні.п

Україні необхідно надати гарантії безпеки. Такий крок не дозволить російському диктатору путіну порушити потенційну мирну угоду.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє The Guardian.

Стармер підкреслив, що він "не здивований" негативною реакцією росії на пропозицію США про 30-денне перемир'я з Україною.

"По-перше, ми повинні зосередитися на міцному і безпечному мирі в Україні, чого ми всі хочемо. Мене не дивує, що росія займає таку позицію. Вони досить ясно дали це зрозуміти. Вони неодноразово заявляли про це", - зазначив глава британського уряду.