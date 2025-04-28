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США готові зробити з путіна і його країни корм для риб – сенатор Кеннеді

28 квітня 2025, 13:53
США готові зробити з путіна і його країни корм для риб – сенатор Кеннеді
Wikipedia
За словами політика, він порушив все, що обіцяв Трампу.

Президент росії Володимир путін порушив кожну обіцянку, яку він дав президенту США Дональду Трампу.

Про це заявив сенатор Джон Кеннеді в ефірі одного з телеканалів.

Сенатор сказав, що путін "знущається з президента Трампа на кожному кроці". 

За його словами, ситуація не покращиться, доки Вашингтон не продемонструє рішучість у протистоянні москві.

"путін думає, що ми його боїмося. Він вважає, що ми готові поступитися, аби тільки уникнути конфлікту. Щоразу, коли ми поступаємося без рішучої відповіді, він заходить ще далі. путін розуміє тільки силу. Якщо ми не дамо йому зрозуміти, що готові обороняти свої принципи, він продовжить свої агресивні дії", - зазначив американський сенатор.

Він також висловив скептицизм щодо надійності слів російського диктатора. 

Кеннеді додав, що путін вимагає збереження контролю над окупованими територіями, заборони вступу України до НАТО і припинення допомоги Києву з боку США та Європи.

 
РосіяСШАДжон Кеннеді

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