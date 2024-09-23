путін послаблює характер брязкання "ядерною шаблею" перед країнами Заходу – ISW

Він почав усвідомлювати втрату західними чиновниками ефективності ядерних погроз.

кремль переглядає ефективність брязкання "ядерною шаблею", аби вплинути на політичні дебати в країнах Заходу щодо дозволу ЗСУ атакувати західною зброєю військові об'єкти на теренах рф.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW посилається на статтю у виданні The Washington Post, де зазначається, що російський президент Володимир путін почав усвідомлювати втрату західними чиновниками ефективності ядерних погроз.

Тому, ймовірно, він розробляє невизначену, більш нюансовану та обмежену інформаційну відповідь на майбутню згоду Заходу на удари ЗСУ далекобійною зброєю по об'єктах на території рф.

За словами наведеного в публікації неназваного російського чиновника, в москві усвідомили, що ядерні загрози "нікого не лякають", а російський академік, що має тісні зв'язки з високопоставленими російськими дипломатами, зазначив, що партнери росії на "Глобальному Півдні" дуже незадоволені ядерними погрозами.

Аналітики пишуть, що Інститут вивчення війни не може самостійно перевірити правдивість джерел Washington Post. Проте ці повідомлення узгоджуються з різними оцінками ISW щодо того, як кремль використовує "ядерне брязкання шаблею" для стримування Заходу, та що такі меседжі не свідчать про готовність рф застосувати ядерну зброю.

"Тонко завуальовані погрози Кремля про ядерну конфронтацію спрямовані на зрив та відтермінування ухвалення ключових рішень у політичних дискусіях на Заході щодо подальшої військової допомоги Україні. ISW продовжує вважати, що росія дуже малоймовірно застосує ядерну зброю в Україні або деінде", - йдеться в звіті.

Від початку повномасштабної війни Володимир путін неоднократно погрожував застосувати проти України ядерну зброю.