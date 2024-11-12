Західні дипломати вважають, що таким чином путін хоче покращити свої позиції у будь-яких можливих мирних переговорах.

путін направив 50 000 російських і північнокорейських військ на відбиття Курщини у українських бійців до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні.

Про це пише The Tepegraph.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що “десятки тисяч ворожих солдатів” прибули, щоб витіснити сили Києва з Курщини, підігріваючи побоювання Заходу щодо значної ескалації війни.

Союзники по НАТО вважають, що путін сподівається повернути територію, втрачену Україною, до інавгурації пана Трампа 20 січня.

Оцінка британської оборонної розвідки, з якою ознайомився The Telegraph, показує, що росія, швидше за все, посилить атаки безпілотників-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону.

Раніше Трамп використав телефонну розмову з путіним після президентських виборів минулого тижня, щоб застерегти російського лідера від ескалації війни на тлі побоювань зимового наступу, посиленого північнокорейськими військами та постачанням.