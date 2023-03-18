путін постане перед судом незалежно від думки росії, – CNN

путін – перший глава держави, яка є постійним членом Радбезу ООН, якому видали ордер на арешт.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент росії володимир путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів москви.

Про це пише CNN.

Хан відкинув припущення, що путін уникне суду, оскільки росія не ратифікувала Римський статут.

Карім Хан вказав на історичні процеси над нацистськими військовими злочинцями, колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем і колишнім лідером Ліберії Чарльзом Тейлором, як приклади, здавалося б, недоторканних фігур, які постали перед правосуддям.

"Усі вони були сильними та впливовими людьми, проте усі опинилися у залах суду", - наголосив прокурор.

Цей крок уже увійшов в історію, зробивши путіна першим главою держави постійного члена Ради Безпеки ООН, якому було видано ордер на арешт, зазначив Хан.