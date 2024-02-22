Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

путін посилає сигнал Заходу польотом на ядерному бомбардувальнику – Reuters

22 лютого 2024, 18:40
путін посилає сигнал Заходу польотом на ядерному бомбардувальнику – Reuters
Фото: ria.ru
російський президент півгодини політав на Ту-160М

22 лютого президент росії владімір путін здійснив півгодинний політ на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М у Татарстані, що, ймовірно, буде сприйнято на Заході як чітке нагадування про ядерний потенціал москви.

Про це повідомляє Reuters.

російська державна пропаганда показала, як путін спускається по трапу з літака після польоту і каже журналістам, що це надійний і модернізований літак, який може бути прийнятий на озброєння ВПС росії. 

Деякі російські та американські дипломати кажуть, що не пам'ятають часів гірших відносин між двома найбільшими ядерними державами світу, в тому числі під час Карибської кризи 1962 року, зазначає Reuters. 

Ту-160М є модернізованою версією бомбардувальника Ту-160 часів холодної війни, який Радянський Союз мав використовувати у разі ядерної війни для доставки зброї на великі відстані. рф заявляє, що Ту-160М здатен нести 12 крилатих ракет або 12 ядерних ракет малої дальності і може пролетіти 12 тисяч кілометрів без дозаправки.

ЄСПутін

Останні матеріали

росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Політика
ЄС має 5 способів, щоб допомогти закінчити війну в Україні. Але на заваді стоять чи то втома від України, чи то втома від Орбана – Politico
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 13:01
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Політика
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 00:48
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється