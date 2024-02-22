путін посилає сигнал Заходу польотом на ядерному бомбардувальнику – Reuters

російський президент півгодини політав на Ту-160М

22 лютого президент росії владімір путін здійснив півгодинний політ на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М у Татарстані, що, ймовірно, буде сприйнято на Заході як чітке нагадування про ядерний потенціал москви.

Про це повідомляє Reuters.

російська державна пропаганда показала, як путін спускається по трапу з літака після польоту і каже журналістам, що це надійний і модернізований літак, який може бути прийнятий на озброєння ВПС росії.

Деякі російські та американські дипломати кажуть, що не пам'ятають часів гірших відносин між двома найбільшими ядерними державами світу, в тому числі під час Карибської кризи 1962 року, зазначає Reuters.

Ту-160М є модернізованою версією бомбардувальника Ту-160 часів холодної війни, який Радянський Союз мав використовувати у разі ядерної війни для доставки зброї на великі відстані. рф заявляє, що Ту-160М здатен нести 12 крилатих ракет або 12 ядерних ракет малої дальності і може пролетіти 12 тисяч кілометрів без дозаправки.