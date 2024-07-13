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путін посилює свою гібридну війну – The Telegraph

13 липня 2024, 19:53
путін посилює свою гібридну війну – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Тіньова війна росії проти Європи загострилася за останні шість місяців через приплив західної зброї в Україну та посилення санкцій проти рф.
Правитель росії путін посилює свою гібридну війну - зокрема, проти Європи.
 
Про це у своїй статті для The Telegraph пише експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані.
 
Він нагадує, що напередодні США та Німеччина зірвали російську змову щодо вбивства генерального директора Rheinmettal Арміна Паппергера. росія обвинувачувала того в експорті великої кількості 155-мм артилерійських снарядів до України. Це сталося через кілька годин після того, як озброєний нелегальний мігрант у білорусі жорстоко вбив польського сержанта Матеуша Сітека.
 
"Ці дії добре вписуються в російську пьесу. російські спецслужби наймають диверсантів для підпалів складів військового постачання для України та встановлення камер спостереження в ключових логістичних вузлах. росія використовує глушіння GPS, щоб заважати траєкторіям цивільних літаків у Балтійському, Чорному та Середземному морях. За допомогою свого патрона Олександра Лукашенка росія стимулює нелегальні міграційні потоки з Білорусі до Польщі та країн Балтії. Змова росії про вбивство Паппергера є частиною ширшої кампанії залякування постачальників зброї в Україну", - зазначає автор.
 
На його думку, тіньова війна росії проти Європи загострилася за останні шість місяців через приплив західної зброї в Україну та посилення санкцій проти рф.
 
"Використання Україною зброї НАТО для нанесення ударів по російських цілях і передача ЄС Україні доходів від заморожених активів Центрального банку росії стимулюють жагу помсти Кремля. росія безкарно веде свою тіньову війну, і без належних засобів стримування її поведінка лише погіршуватиметься. Трохи жорсткості, здорового глузду та превентивних дій могли б змусити росію двічі подумати про ескалацію своєї тіньової війни", - резюмує експерт.

 

Владімір Путінгібридна війнавійна в Україніросія окупанти

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