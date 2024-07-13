путін посилює свою гібридну війну – The Telegraph

Тіньова війна росії проти Європи загострилася за останні шість місяців через приплив західної зброї в Україну та посилення санкцій проти рф.

Правитель росії путін посилює свою гібридну війну - зокрема, проти Європи.

Про це у своїй статті для The Telegraph пише експерт з міжнародних відносин Семюел Рамані.

Він нагадує, що напередодні США та Німеччина зірвали російську змову щодо вбивства генерального директора Rheinmettal Арміна Паппергера. росія обвинувачувала того в експорті великої кількості 155-мм артилерійських снарядів до України. Це сталося через кілька годин після того, як озброєний нелегальний мігрант у білорусі жорстоко вбив польського сержанта Матеуша Сітека.

"Ці дії добре вписуються в російську пьесу. російські спецслужби наймають диверсантів для підпалів складів військового постачання для України та встановлення камер спостереження в ключових логістичних вузлах. росія використовує глушіння GPS, щоб заважати траєкторіям цивільних літаків у Балтійському, Чорному та Середземному морях. За допомогою свого патрона Олександра Лукашенка росія стимулює нелегальні міграційні потоки з Білорусі до Польщі та країн Балтії. Змова росії про вбивство Паппергера є частиною ширшої кампанії залякування постачальників зброї в Україну", - зазначає автор.