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путін повинен припинити стріляти і підписати угоду – Трамп

28 квітня 2025, 09:12
путін повинен припинити стріляти і підписати угоду – Трамп
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Ймовірно, багато чого дізнаємося у найближчі кілька днів.

Американскьий президент Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву і не впевнений щодо намірів путіна зупинити війну.

Про це Трамп оголосив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт Air Force One. 

Глава США висловив своє розчарування щодо президента рф Володимира путіна через ракетний удар по Києву і заявив, що не може впевнено сказати, чи серйозно російський лідер налаштований на припинення війни.

"Подивимося, що буде в найближчі кілька днів. Ми, ймовірно, багато чого дізнаємося. Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку росії", – заявив Трамп. 

Він додав, що путін має продемонструвати готовність припинити війну.

"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду", – зазначив Трамп. 

За його словами, в США є основа для угоди, я вірю, і я хочу, щоб він її підписав, щоб усе закінчилося, і просто повернувся до нормального життя. 

Коментуючи свою 15-хвилинну зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп наголосив, що український президент прагне зробити все можливе для своєї країни. 

"Це була чудова зустріч. Він хоче зробити щось добре для своєї країни. Він наполегливо працює. Що станеться далі – побачимо. Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї. Але він говорив це від самого початку", -  додав американський лідер. 

Він також вважає, що Зеленський став "спокійнішим" і більш зацікавленим у досягненні мирної угоди.

Трамп зокрема заявив, що Зеленський готовий відмовитися від Криму. 

"Я думаю, це так", – сказав Трамп.

 
Дональд Трампвійна в Україні

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