путін продовжує підривати підвалини демократії й дипломатії – Зеленський

Зеленський наголосив на низькому рівні представників рф

Нелегітимний президент рф владімір путін прислав до Туреччини на переговори про мир в Україні делегацію, яка не має достатніх повноважень.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Тирані (Албанія) на саміті "Нова Європа в новому світі", інформує "Інтерфакс-Україна".

"Я був готовий до особистої зустрічі з путіним в Анкарі чи у Стамбулі… щоб вирішити всі суттєві проблеми. Але він на це не пішов… Також бачимо, що російська делегація, яка прибула до Стамбулу, дуже низького рівня", – сказав Зеленський.