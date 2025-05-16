путін продовжує підривати підвалини демократії й дипломатії – Зеленський
16 травня 2025, 16:53
Зеленський наголосив на низькому рівні представників рф
Нелегітимний президент рф владімір путін прислав до Туреччини на переговори про мир в Україні делегацію, яка не має достатніх повноважень.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Тирані (Албанія) на саміті "Нова Європа в новому світі", інформує "Інтерфакс-Україна".
"Я був готовий до особистої зустрічі з путіним в Анкарі чи у Стамбулі… щоб вирішити всі суттєві проблеми. Але він на це не пішов… Також бачимо, що російська делегація, яка прибула до Стамбулу, дуже низького рівня", – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що жоден член російської делегації в Туреччині не ухвалює рішень у рф.
"російські представники у Стамбулі навіть не можуть піти на це припинення вогню, яке є першим необхідним кроком. Із цього очевидно, що Путін продовжує підривати підвалини демократії й дипломатії", – заявив президент України.
Зеленський згадав про українську делегацію, яка перебуває у Стамбулі.
"Наш пріоритет – це повне й безумовне припинення вогню, щоб припинилися вбивства і щоб була створена основа для дипломатії перш за все. Українська делегація має повноваження приймати рішення", – наголосив він.
Президент України звернув увагу, що до Туреччини "росія відправила майже тих самих осіб, що й у 2022 році".
"Із цього видно, що росія не змінила свого базового підходу", – зробив висновок Зеленський.