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путін прокоментував вступ КНДР у війну

24 жовтня 2024, 21:33
путін прокоментував вступ КНДР у війну
Фото: REUTERS
Його попросили прокоментувати фотографії, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у росії.
Російський правитель путін не спростував інформацію про перебування солдатів Північної Кореї на території російської федерації.
 
Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС.
 
Його попросили прокоментувати фотографії, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у росії, а також запитали, чи не призведе це до ескалації. путін у відповідь сказав, що знімки "річ серйозна":
 
"Якщо є знімки, значить вони щось відображають. Хочу звернути вашу увагу, що не дії росії призвели до ескалації в Україні, а держпереворот 2014 року, підтриманий насамперед США".
 
Також він нагадав, що сьогодні Державна дума рф ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, 4 стаття якого свідчить, що в разі війни вони зобов'язані надавати один одному військову допомогу "всіма наявними в розпорядженні засобами".
 
"Ми ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Але що і як ми будемо робити, це вже наша справа в рамках цієї статті", - додав путін.
Владімір ПутінКНДРвійна в Україніросія окупанти

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