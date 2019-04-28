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Путін прокоментував вирок російській шпигунці Бутіній

"Це свавілля. Незрозуміло, за що її засудили, який злочин вона скоїла"
Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував вирок Марії Бутіній, яку суд США засудив до 18 місяців в'язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання. Путін назвав вирок "насмішкою над правосуддям".
Путін прокоментував вирок російській шпигунці Бутіній Фото: reuters

"Це свавілля. Незрозуміло, за що її засудили, який злочин вона скоїла. Це той самий випадок, який називається "збереженням обличчя" чи боротьбою за честь погон. Схопили, заарештували дівчину, а пред'явити нічого. Але, щоб це не виглядало абсолютно безглуздо, дали їй 18 місяців, щоб показати що вона у чомусь винна", - заявив Путін на прес-конференції в Пекіні за підсумками саміту "Один пояс - один шлях", повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що росіянка Марія Бутіна отримала 18 місяців в'язниці за вироком американського суду - саме на такому терміні наполягали прокурори.

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28 04 2019 11:24
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