путін пропонує прямі переговори з Україною у Стамбулі

На них же він пропонує обговорите варіанти перемир'я.

Сьогодні, 11 травня, президент рф Володимир путін оголосив про те, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі вже в цей четвер.

Про це він сказав під час звернення, передає росмедіа ТАСС.

Російський президент запропонував в четвер, 15 травня, прямі перемовини з Україною і вже там обговорити нові перемир'я.

"Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перевані", - заявив путін.

Він також назвав "СВО" війною.

За словами глави кремля, путін пропонує відновити прямі переговори "без попередніх умов".

Також у своєму зверненні сказав, що очікує відповіді на свою пропозицію від київської влади та її "кураторів".

Президент рф вкотре не оминув питання усунення "першопричин конфлікту" і заявив, що проведе розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом з приводу можливих прямих переговорів.