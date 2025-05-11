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путін пропонує прямі переговори з Україною у Стамбулі

11 травня 2025, 09:04
путін пропонує прямі переговори з Україною у Стамбулі
Фото: з вільного доступу
На них же він пропонує обговорите варіанти перемир'я.

Сьогодні, 11 травня, президент рф Володимир путін оголосив про те, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі вже в цей четвер. 

Про це він сказав під час звернення, передає росмедіа ТАСС

Російський президент запропонував в четвер, 15 травня, прямі перемовини з Україною і вже там обговорити нові перемир'я.

"Пропонуємо відновити прямі переговори з Київським режимом у четвер, 15 травня у Стамбулі, де вони були перевані", - заявив путін. 

Він також назвав "СВО" війною.

За словами глави кремля, путін пропонує відновити прямі переговори "без попередніх умов".

Також у своєму зверненні сказав, що очікує відповіді на свою пропозицію від київської влади та її "кураторів".

Президент рф вкотре не оминув питання усунення "першопричин конфлікту" і заявив, що проведе розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом з приводу можливих прямих переговорів.

 
Володимир Путінвійна в Україні

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