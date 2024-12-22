22 грудня російський диктатор володимир путін проводить переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова пише, що переговори путіна та Фіцо проходять у форматі "один на один".

Пєсков також заявив Зарубіну, що візит словацького прем'єа до москви був запланований кільк днів тому і підтвердив, що "можна припустити", що путін та Фіцо будуть обговорювати на зустрічі міжнародну повістку та транзит російського газу.

Візит Фіцо до росії є його першою поїздкою до держави-агресора після повернення до влади у 2023 році. Глава уряду Словаччини став третім європейським лідером після канцлера Австрії Карла Негаммера та Віктора Орбана, який відвідав москву з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше президент Сербії Александр Вучич заявляв, що Фіцо поїде до москви на переговори з путіним 23 грудня.

За його словами, ймовірний візит Фіцо до РФ пов’язаний із припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.