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путін проводить переговори у Кремлі з прем'єром Словаччини Фіцо

22 грудня 2024, 19:05
путін проводить переговори у Кремлі з прем'єром Словаччини Фіцо
скріншот відео кремля
Переговори путіна та Фіцо проходять у форматі "один на один"
22 грудня російський диктатор володимир путін проводить переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
 
Про це повідомляє пропагандист телеканалу Россия 1 Павло Зарубін, публікуючи відповідне відео.
 
російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова пише, що переговори путіна та Фіцо проходять у форматі "один на один".
 
Пєсков також заявив Зарубіну, що візит словацького прем'єа до москви був запланований кільк днів тому і підтвердив, що "можна припустити", що путін та Фіцо будуть обговорювати на зустрічі міжнародну повістку та транзит російського газу.
 
Візит Фіцо до росії є його першою поїздкою до держави-агресора після повернення до влади у 2023 році. 
 
Глава уряду Словаччини став третім європейським лідером після канцлера Австрії Карла Негаммера та Віктора Орбана, який відвідав москву з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
 
Раніше президент Сербії Александр Вучич заявляв, що Фіцо поїде до москви на переговори з путіним 23 грудня.
 
За його словами, ймовірний візит Фіцо до РФ пов’язаний із припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.

 

Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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