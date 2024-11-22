путін прямо пригрозив, що росія може атакувати країни Заходу – ISW

В Інституті вивчення війни прокоментували заяви президента рф щодо "демонстративного балістичного ракетного удару" по Україні.

російський нелегітимний президент володимир путін посилив свою кампанію, спрямовану проти України і її західних партнерів, завдавши 21 листопада "демонстративного балістичного ракетного удару" по Україні.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"путін прямо пригрозив, що росія може атакувати країни Заходу, які підтримують українські удари вглиб росії, і риторично пов’язав удар балістичною ракетою 21 листопада з російським ядерним потенціалом – помітне посилення російської інформаційної операції, спрямованої на використання явних погроз і бряцання ядерною зброєю, щоб перешкодити подальшій військовій підтримці Заходом України", – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що заяви путіна демонструють, що постійне "бряцання зброєю" з боку москви здебільшого залишається риторичним.