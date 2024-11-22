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путін прямо пригрозив, що росія може атакувати країни Заходу – ISW

22 листопада 2024, 11:11
путін прямо пригрозив, що росія може атакувати країни Заходу – ISW
Фото: REUTERS
В Інституті вивчення війни прокоментували заяви президента рф щодо "демонстративного балістичного ракетного удару" по Україні.
російський нелегітимний президент володимир путін посилив свою кампанію, спрямовану проти України і її західних партнерів, завдавши 21 листопада "демонстративного балістичного ракетного удару" по Україні.
 
Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
"путін прямо пригрозив, що росія може атакувати країни Заходу, які підтримують українські удари вглиб росії, і риторично пов’язав удар балістичною ракетою 21 листопада з російським ядерним потенціалом – помітне посилення російської інформаційної операції, спрямованої на використання явних погроз і бряцання ядерною зброєю, щоб перешкодити подальшій військовій підтримці Заходом України", – йдеться в повідомленні.
 
Аналітики зазначають, що заяви путіна демонструють, що постійне "бряцання зброєю" з боку москви здебільшого залишається риторичним. 
 
"Нещодавні погрози путіна проти Заходу були зосереджені на тому, що західні держави дозволили Україні завдавати далеких ударів по "російській території", але українські війська протягом тривалого часу завдавали ударів по тому, що Кремль незаконно визначає як "російську територію". кремль незаконно визначив окупований Крим частиною росії після незаконної анексії Криму росією в 2014 році, а українські сили регулярно завдавали ударів по Криму наданими США ATACMS і наданими Великою Британією Storm Shadow з квітня 2023 року", - зазначають аналітики.
 
"путін постійно загострює війну самостійно, незважаючи на рішення Заходу, і постійно відмовляється від заходів у відповідь кожного разу, коли західні держави посилюють свою підтримку України. Раніше путін погрожував помстою, якщо західні держави нададуть Україні ракетну артилерію, танки, військові літаки і здатність завдавати ударів по росії", - додали в ISW.
 
Аналітики наголосили, що ані удар балістичною ракетою "Орєшнік", ані заяви птіна не є суттєвим переломом у російських ударних можливостях чи ймовірності застосування ядерної зброї.
 
"Захід має надійні варіанти стримування, і бряцання путіним ядерною зброєю не повинно стримувати західних чиновників від подальшої допомоги Україні", – кажуть в ISW. 

 

Володимир Путінвійна в Україніросія окупанти

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