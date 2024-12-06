путін прибув до білорусі

Там він відвідає безпекову конференцію.

Президент рф Володимир путін прибув у Мінськ для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня.

Про це повідомляє білоруське пропагандистське інформаційне агентство БелТА.

На заході учасники засідання планують розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки та підготовлену концепцію безпеки Союзної держави. Моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн пише, що борт путіна Іл-96-300ПУ здійснив посадку в національному аеропорту Мінськ о 13:42, а вилетів із Внуково о 12:37 за місцевим часом.

Літак путіна супроводжували два винищувачі. Номер рейсу - RSD509.

Разом із ним, як зазвичай, летів і борт-двійник під реєстраційним номером RA-96022. В Мінськ також прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев, і через них у центрі Мінська перекривають рух транспорту.

Минулого разу путін прилітав у білорусь 23 травня 2024 року, і тоді провів ніч разом із самопроголошеним президентом РБ Олександром лукашенком у резиденції останнього на Мінському морі.