путін прибув до КНДР

російський диктатор приїхав до так само ізольованого від світу колеги.

Президент росії владімір путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі в перший день візиту російського диктатора до свого колеги у Пхеньяні домовилися розвивати відносини між своїми країнами, які "стали стратегічною фортецею".

Про це повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

Кім зустрів Путіна на світанку в аеропорту Пхеньяну. Лідери потисли руки, обійнялись і поговорили біля літака російського лідера. Потім пара їхала в одному лімузині і разом пішла в готель, де мешкатиме путін.

Очільник Кремля здійснив свій перший за 24 роки візит до Північної Кореї, під час якого пообіцяв поглибити торгові та безпекові зв’язки з ізольованою ядерною державою та підтримувати її у протистоянні із Сполученими Штатами.

"Зустріч двох лідерів демонструє непереможність і міцність дружби та єдності між Північною Кореєю та росією. Відносини між Північною Кореєю та росією стали сильною стратегічною фортецею для збереження міжнародної справедливості, миру та безпеки, а також рушієм для прискорення побудови нового багатополярного світу", – повідомляє KCNA.

Офіційні особи у Вашингтоні та Сеулі стверджують, що Північна Корея постачає зброю росії, щоб допомогти їй воювати в Україні.

москва і Пхеньян заперечують поставки зброї, але пообіцяли зміцнювати військові зв'язки, зокрема не виключаючи проведення спільних навчань.

Перед візитом до КНДР владімір путін похвалив Північну Корею за "тверду підтримку" у війні проти України.