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путін пригрозив атакувати українські АЕС

12 вересня 2023, 13:57
путін пригрозив атакувати українські АЕС
Фото: з вільного доступу
У фейкову історію про "підрив на АЕС у рф" путін звичайно вплутав західні спецслужби, які навчали українців, а наказ віддали США.

російський диктатор владімір путін вигадав чергову маячню, що нібито "українська ДРГ, навчена британськими інструкторами, готувала підрив на АЕС в рф". У відповідь він погрожує "відповідними діями". 

Про це очільник заявив під час економічного форуму у Владивостоці, передають російські пропагандисти.

"Зовсім недавно внаслідок бойових зіткнень на нашій території Федеральна служба безпеки захопила невідомих людей, кілька осіб було знищено, решту взяли в полон. З’ясувалося, що це диверсійна група українських спецслужб. Завдання у них було - завдати шкоди одній із наших атомних електростанцій, підірвати лінію високовольтних електропередач із метою порушити діяльність енергетичної установки зрештою. Це не перша така спроба", - придумав очільник кремля.

Звичайно, він не міг не вплутати у свою фейкову історію спецслужби Заходу та США. 

"На допиті вони показали, що готувались під керівництвом британських інструкторів. Вони взагалі розуміють, з чим вони грають чи ні? Вони нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об'єктах, електростанціях? Припускаю, що британські спецслужби діють за вказівкою американців", - здивовано запитав путін. 

АЕСПутінпідриввійна в Україніросія окупанти

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