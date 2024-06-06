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путін пригрозив Заходу за постачання зброї Україні

06 червня 2024, 10:09
путін пригрозив Заходу за постачання зброї Україні
Фото: REUTERS
кремлівський диктатор заявив, що Захід нібито управляє зброєю, яку надає Україні.

Президент росії владімір путін видав низку заяв із погрозами Заходу через допомогу Україні та дозвіл бити іноземною зброєю по території рф.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Так, під час спілкування з пресою путін особливу увагу приділив постачанню західної зброї Україні та дозволом завдавати нею ударів по території росії

"Якщо хтось вважає, що може постачати зброю для ударів по нас, то чому ми не можемо постачати свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки будуть завдаватися удари по їхнім чутливих об'єктах? Ми подумаємо над цим", - пригрозив путін.

Крім того, він заявив поява німецьких танків в Україні нібито "викликала морально-етичний шок у росії, а постачання ракет остаточно руйнують російсько-німецькі відносини".

Також путін заявив, що Україні нібито не просо постачають зброю, але й управляють нею.

"Це дуже серйозний і дуже небезпечний крок" - заявив путін.

Владімір Путінвійна в Українізброя з СШАросія окупанти

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