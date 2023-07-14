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путін приїде на саміт БРІКС – президент ПАР

14 липня 2023, 18:09
путін приїде на саміт БРІКС – президент ПАР
Фото: з вільного доступу
Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі.

російський диктатор владімір путін приїде на саміт БРІКС у Південну Африку. 

Про це повідомив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні в четвер увечері заявив, що саміт пройде в очному форматі.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом - ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі", - сказав президент ПАР.

Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Мова йде про очільників Бразилії, росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум", - наголосив Ніхалоу.

 

ПАРПутінвійна в Україніросія окупантиБРІКС

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