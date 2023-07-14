Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі.

російський диктатор владімір путін приїде на саміт БРІКС у Південну Африку.

Про це повідомив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні в четвер увечері заявив, що саміт пройде в очному форматі.



"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом - ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі", - сказав президент ПАР.

Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Мова йде про очільників Бразилії, росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум", - наголосив Ніхалоу.