путін приїде на саміт БРІКС – президент ПАР
російський диктатор владімір путін приїде на саміт БРІКС у Південну Африку.
Про це повідомив президент ПАР Сиріл Рамафоса.
Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні в четвер увечері заявив, що саміт пройде в очному форматі.
"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом - ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі", - сказав президент ПАР.
Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Мова йде про очільників Бразилії, росії, Індії, Китаю і Південної Африки.
"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум", - наголосив Ніхалоу.