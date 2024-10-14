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путін рішуче налаштований випробувати червоні лінії Заходу – голова німецької розвідки

14 жовтня 2024, 15:07
путін рішуче налаштований випробувати червоні лінії Заходу – голова німецької розвідки
Фото: REUTERS
За словами одного з високопосадовців, такі попередження можуть бути панічними.
російський диктатор путін рішуче налаштований "випробувати червоні лінії Заходу", а також буде готовий до військового конфлікту з НАТО до 2030 року.
 
Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби (БНД) Німеччини Бруно Каль, пише Bloomberg. 
 
За його словами, президент росії хоче розширити сферу впливу кремля у Європі та витіснити збройні сили США з континенту, адже його витрати на оборону перевищують рівень ЄС. 
 
"кремль розглядає Захід - і Німеччину також - як супротивника", - зазначив Каль.
 
Він підкреслив, що ймовірність того, що НАТО в якийсь момент може застосувати положення про взаємну оборону, є високою. 
 
Водночас один з високопосадовців, який знайомий з дискусіями в НАТО, на умовах анонімності зазначив для Bloomberg, що такі попередження можуть бути панічними. 
 
"путін, швидше за все, утримається від прямої конфронтації і зосередиться на таких видах діяльності, як дезінформаційні кампанії, кібератаки і саботаж", - цитує видання слова чиновника.
 
Водночас Каль додав, що наразі федеральна розвідувальна служба Німеччини фіксує агресивну діяльність російських спецслужб, в тому числі зріс рівень шпигунства і саботажу.

 

Владімір Путінрозвідкавійна в Україніросія окупанти

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