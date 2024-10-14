путін рішуче налаштований випробувати червоні лінії Заходу – голова німецької розвідки

За словами одного з високопосадовців, такі попередження можуть бути панічними.

російський диктатор путін рішуче налаштований "випробувати червоні лінії Заходу", а також буде готовий до військового конфлікту з НАТО до 2030 року.

Про це заявив президент Федеральної розвідувальної служби (БНД) Німеччини Бруно Каль, пише Bloomberg.

За його словами, президент росії хоче розширити сферу впливу кремля у Європі та витіснити збройні сили США з континенту, адже його витрати на оборону перевищують рівень ЄС.

"кремль розглядає Захід - і Німеччину також - як супротивника", - зазначив Каль.