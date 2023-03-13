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путін робить пригожина "крайнім" - ISW

13 березня 2023, 08:56
путін робить пригожина
Великі втрати пвк вагнер і звіти про поганий моральний стан та військові злочини використовуються щоб відволікти населення від проблем в російській армії.

Президент росії путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких можна покласти провину за російські провали у війні проти України. 

Про це пише ISW.

путін використовує великі втрати Вагнер, звіти про поганий моральний стан і військові злочини, аби відвернути увагу населення від подібних чи, можливо, гірших проблем у російських збройних силах.

"Більшість російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони росії приховати або применшити інші втрати російських сил", - написано в звіті.

Аналітики інституту ще вказують, що міністерство оборони зберігає прихильність путіна, незважаючи на нищівні поразки під Угледаром на початку лютого цього року.


"Нещастя засновника ПВК вагнер євгена пригожина, швидше за все, налякає інших кремлівських чиновників, таких як голова Чечні рамзан кадиров, аби вони знизили свої амбіції, щоб уникнути долі пригожина", - йдеться в релізі.

В Інституті вивчення війни трактують, що пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх сил як до гарматного м'яса, а його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу в рядах "вагнерівців" привабливою для новобранців.

"Поки пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на Кремль і Міноборони росії для реалізації власних комерційних та політичних цілей, путін використав ПВК вагнер, щоб захистити свій режим від згубних наслідків мобілізації, яка суттєво уповільнює військові дії проти України", - підсумовують аналітики інституту.

ПутінПригожинISWвагнер

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