путін робить ставку на зменшення підтримки України – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський диктатор путін розраховує на зниження підтримки України.
Про це повідомляє N-tv.
"путін, як і раніше, сповнений рішучості поставити Україну на коліна у військовому відношенні", — сказав Шольц під час виступу в Бундестазі.
Канцлер зазначив, що російський диктатор робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться.
"Не можна скидати з рахунків небезпеку того, що цей розрахунок може спрацювати", — попередив канцлер.
Також, за словами Шольца, в ЄС досі немає угоди про те, як можна стабілізувати бюджет України в найближчі роки.
Канцлер підкреслив, що Угорщина ще не погодилася підтримати передачу Україні 50 мільярдів євро від ЄС.