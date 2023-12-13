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путін робить ставку на зменшення підтримки України – Шольц

13 грудня 2023, 16:51
путін робить ставку на зменшення підтримки України – Шольц
Фото: wikipedia
Він попередив про небезпеку, що розрахунок диктатора спрацює.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський диктатор путін розраховує на зниження підтримки України.  

Про це повідомляє N-tv.

"путін, як і раніше, сповнений рішучості поставити Україну на коліна у військовому відношенні", — сказав Шольц під час виступу в Бундестазі.

Канцлер зазначив, що російський диктатор робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться.

"Не можна скидати з рахунків небезпеку того, що цей розрахунок може спрацювати", — попередив канцлер.

Також, за словами Шольца, в ЄС досі немає угоди про те, як можна стабілізувати бюджет України в найближчі роки.

Канцлер підкреслив, що Угорщина ще не погодилася підтримати передачу Україні 50 мільярдів євро від ЄС.

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