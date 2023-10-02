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путін розраховує отримати зброю від ліванських бойовиків

02 жовтня 2023, 19:21
путін розраховує отримати зброю від ліванських бойовиків
ліван
Також йдеться про старі снаряди.

рф може отримати старі снаряди та зброю від ліванського руху "Хезболла".

Про це пише кувейтське видання Аль-Джаріда з посиланням на джерело в підрозділі "Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції.

За цими даними, між "Хезболлою", Сирією, Іраном та рф існує домовленість, спрямована проти Ізраїлю. Угода передбачає передачу ліванською "Хезболлою" частини своїх старих зброї та боєприпасів бойовикам, які діють у Сирії, в обмін на нову іранську зброю. При цьому, частину цих старих снарядів отримає москва для ведення своєї війни в Україні.

Ліванзброявійна в Україніросія окупанти

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