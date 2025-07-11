путін серйозно розглядає можливість ядерного удару – The Telegraph

Такий сценарій, за словами авторів, може стати спробою зламати український опір і схилити Київ до капітуляції.

Президент рф путін і його оточення регулярно погрожують ядерним ударом від початку повномасштабної війни. Це свідчить про те, що вони всерйоз розглядають такий сценарій.

Про це виданню The Telegraph розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

"З огляду на те, що „три дні“ перетворилися вже на понад три роки, вони можуть подумати, що зможуть швидко зламати Україну за допомогою тактичної ядерної зброї — і світ на це не відповість", — вважає він.