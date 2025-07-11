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путін серйозно розглядає можливість ядерного удару – The Telegraph

11 липня 2025, 20:11
путін серйозно розглядає можливість ядерного удару – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Такий сценарій, за словами авторів, може стати спробою зламати український опір і схилити Київ до капітуляції.

Президент рф путін і його оточення регулярно погрожують ядерним ударом від початку повномасштабної війни. Це свідчить про те, що вони всерйоз розглядають такий сценарій.

Про це виданню The Telegraph розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.
 
"З огляду на те, що „три дні“ перетворилися вже на понад три роки, вони можуть подумати, що зможуть швидко зламати Україну за допомогою тактичної ядерної зброї — і світ на це не відповість", — вважає він.
 
Ефективність ядерного стримування ґрунтується на паритеті та балансі, але ця рівновага була серйозно порушена деякими нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа щодо Європи.
 
"Це могло дати кремлю сигнал, що Сполучені Штати не втрутяться, якщо росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні чи навіть у самій Європі", — зазначив він.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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