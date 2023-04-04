путін скликає радбез росії. Йтиметься про 4 області України

Цього ж дня у путіна заплановані перемовини з лукашенком.

президент росії володимир путін проведе 5 квітня засідання ради безпеки, де будуть розглянуті питання "забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки" на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"володимир путін завтра проведе засідання ради безпеки, на якому будуть розглянуті питання забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки на території "Донецької та Луганської народних республік", а також Запорізької та Херсонської областей", – йдеться в заяві ЗМП.

Також анонсується, що очільник кремля прийме вірчі грамоти у 17 новоприбулих послів іноземних держав, зокрема – США і ЄС. Окрім того, у путіна заплановані переговори з самопроголошеним президентом білорусі олександром лукашенком.