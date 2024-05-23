путін сьогодні зустрінеться з лукашенком у білорусі

Як повідомила пресслужба кремля, путін 23-24 травня відвідає білорусь на запрошення лукашенка.

Глава кремля владімір путін 23 травня приїде з візитом в білорусь і ввечері цього ж дня зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом александром лукашенком.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар путіна Дмитрій Пєсков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Пєсков повідомив, що у четвер ввечері "відбудуться контакти" путіна і лукашенка в Мінську, куди глава рф приїде з офіційним візитом.

"Сьогодні буде… велике спілкування, і також завтра буде цілий день цього самого офіційного візиту", – розповів він.

Як повідомила пресслужба кремля, путін 23-24 травня відвідає білорусь на запрошення лукашенка.

"Під час переговорів заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного", – ідеться в повідомленні.

Пресслужба лукашенка повідомила, що сторони обговорять "стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин".

Переговори путіна і лукашенка 24 травня пройдуть у Палаці Незалежності спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.

росія і білорусь є близькими союзниками, і Мінськ цього місяця збирається взяти участь у навчаннях, спрямованих на імітацію підготовки до запуску тактичної ядерної зброї.