Матеріали:
Теми:

путін "сподівається отримати північнокорейських солдатів на кордоні з Україною"

13 вересня 2023, 08:45
путін
Фото: rbc.ru
А Кіму необхідний путін, аби отримати від росії передові військові технології.

Спеціаліст з Північної Кореї розповів, що прагне отримати владімір путін від переговорів з Кім Чен Ином.

Про це йшлося у подкасті Sky News.

Президент рф, можливо, захоче, щоб північнокорейські солдати були розміщені на кордоні росії та України.

"путін хоче від Північної Кореї боєприпасів, протитанкових артилерійських снарядів і, можливо, живої сили - тобто північнокорейських солдатів, які були б розміщені в прикордонному районі між росією і Україною", - розповів спеціаліст з Північної Кореї Сон Юн Лі.

Він також навів кілька доказів свого припущення. Зокрема, те, що тисячі громадян КНДР все ще перебувають у росії, незважаючи на резолюцію ООН з безпеки в грудні 2017 року, яку росія підписала, закликаючи всі держави-члени ООН примусово відправити назад до Північної Кореї всіх, хто працює за кордоном.

"Зараз росії потрібно більше живої сили, враховуючи великі втрати і жертви, які вона зазнала в цій війні", - зазначив експерт.

За словами експерта, у Північної Кореї є запаси зброї, які країна, ймовірно, надасть росії, тому обидві країни будуть розглядати цю зустріч як таку, що відповідає їх "національним інтересам".

кордонКім Чен ИнПутінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Українці продемонстрували росіянам
Політика
Українці продемонстрували росіянам "Морок". Британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер
Переклад iPress – 10 вересня 2023, 23:51
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється