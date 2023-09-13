путін "сподівається отримати північнокорейських солдатів на кордоні з Україною"

А Кіму необхідний путін, аби отримати від росії передові військові технології.

Спеціаліст з Північної Кореї розповів, що прагне отримати владімір путін від переговорів з Кім Чен Ином.

Про це йшлося у подкасті Sky News.

Президент рф, можливо, захоче, щоб північнокорейські солдати були розміщені на кордоні росії та України.

"путін хоче від Північної Кореї боєприпасів, протитанкових артилерійських снарядів і, можливо, живої сили - тобто північнокорейських солдатів, які були б розміщені в прикордонному районі між росією і Україною", - розповів спеціаліст з Північної Кореї Сон Юн Лі.

Він також навів кілька доказів свого припущення. Зокрема, те, що тисячі громадян КНДР все ще перебувають у росії, незважаючи на резолюцію ООН з безпеки в грудні 2017 року, яку росія підписала, закликаючи всі держави-члени ООН примусово відправити назад до Північної Кореї всіх, хто працює за кордоном.

"Зараз росії потрібно більше живої сили, враховуючи великі втрати і жертви, які вона зазнала в цій війні", - зазначив експерт.

За словами експерта, у Північної Кореї є запаси зброї, які країна, ймовірно, надасть росії, тому обидві країни будуть розглядати цю зустріч як таку, що відповідає їх "національним інтересам".