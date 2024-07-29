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путін спробував сформувати антизахідну коаліцію – ISW

29 липня 2024, 09:35
путін спробував сформувати антизахідну коаліцію – ISW
Фото: з вільного доступу
На святкування Дня Військово-морського флоту прибули представники 31 держави.
Кремлівський диктатор владімір путін використав святкування Дня Військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати антизахідну коаліцію з низки азіатських і близькосхідних країн.
 
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
 
Так, на параді у Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. При цьому присутніх представників країн було значно більше - 31 держава, серед яких Азербайджан, Венесуела, В'єтнам, Куба, Лівія, М'янма, Сирія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та країни Південної Африки.
 
Аналітики звернули увагу на те, що заступник міністра оборони рф Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном та обговорив з ним співпрацю між країнами у військово-морській сфері.
 
Крім того, схожу зістірч він провів з командувачем ВМС М'янми Він Хтейном. При цьому міністр закордонних справ росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Малайзії Мухамадом Хасаном в Куала-Лампурі та домовився про розширення російсько-малайзійських дипломатичних контактів.
 
"росія останнім часом активізувала співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам", - додають експерти.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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