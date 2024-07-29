путін спробував сформувати антизахідну коаліцію – ISW

На святкування Дня Військово-морського флоту прибули представники 31 держави.

Кремлівський диктатор владімір путін використав святкування Дня Військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати антизахідну коаліцію з низки азіатських і близькосхідних країн.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, на параді у Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. При цьому присутніх представників країн було значно більше - 31 держава, серед яких Азербайджан, Венесуела, В'єтнам, Куба, Лівія, М'янма, Сирія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та країни Південної Африки.

Аналітики звернули увагу на те, що заступник міністра оборони рф Олександр Фомін зустрівся з командувачем ВМС Народно-визвольної армії Китаю Ху Чжунміном та обговорив з ним співпрацю між країнами у військово-морській сфері.