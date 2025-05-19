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путін стане небезпечнішим після закінчення війни в Україні – Bild

19 травня 2025, 15:33
путін стане небезпечнішим після закінчення війни в Україні – Bild
Фото: з вільного доступу
Загроза для Європи зросте
Загроза для низки європейських країн сильно зросте в момент закінчення бойових дій в Україні, вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Річ у тім, що в такому разі 800 тисяч російських солдатів "не просто вирушать додому", а отримають від Генштабу рф нові, можливо небезпечні завдання, наголошує він.
 
Про це пише Bild.
 
У разі "нав'язаного миру" - з боку США або Європи - західні розвідувальні кола побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії, Норвегії, країн Балтії та до білорусі, а отже - на відстань удару від Польщі.
 
Повідомляється, що плани на такий сценарій уже існують. Протягом останніх місяців навіть було підготовлено відповідну військову інфраструктуру. Лише через війну в Україні москва поки що не реалізувала ці наміри.
 
"Якщо ми юридично чи фактично визнаємо окуповані території, ми фактично робимо роботу за росію. Подібно до Мінських угод 2015 року, це ми будемо стримувати українців від подальших контрнаступів заради звільнення своєї країни", - заявила одна офіційна особа на умовах анонімності.
 
У цьому випадку росія могла б вивести сотні тисяч солдатів і перекинути їх в інші регіони без страху втратити зайняті території. Це може статися вже у вересні...
 
Окупанти можуть бути перекинуті в білорусь в рамках навчань "Захід-2025" - з можливо настільки ж катастрофічними наслідками, як у 2021 році, коли росія використовувала маневри в білорусі. Тільки цього разу метою можуть стати Литва або Польща.
 
При цьому Європа хоче миру в Україні.
 
"Але потрібно чесно сказати: якщо війна триває, "Захід-2025" залишиться лише маневрами, тому що ключові сили будуть зайняті. Якщо ж вона закінчиться на умовах росії - ці маневри можуть стати початком нової війни проти нас", - визнає один із європейських чиновників на правах анонімності.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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