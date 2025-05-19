путін стане небезпечнішим після закінчення війни в Україні – Bild

Загроза для Європи зросте

Загроза для низки європейських країн сильно зросте в момент закінчення бойових дій в Україні, вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Річ у тім, що в такому разі 800 тисяч російських солдатів "не просто вирушать додому", а отримають від Генштабу рф нові, можливо небезпечні завдання, наголошує він.

У разі "нав'язаного миру" - з боку США або Європи - західні розвідувальні кола побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії, Норвегії, країн Балтії та до білорусі, а отже - на відстань удару від Польщі.

Повідомляється, що плани на такий сценарій уже існують. Протягом останніх місяців навіть було підготовлено відповідну військову інфраструктуру. Лише через війну в Україні москва поки що не реалізувала ці наміри.