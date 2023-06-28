путін став слабшим, він програє війну вдома – Байден

Президент США відзначив, що путін явно програє війну.

російський диктатор путін став "абсолютно" ослабленим після спроби заколоту голови ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

Зазначається, що це був найчіткіший коментар голови Білого дому, який намагався обережно коментувати події, які нещодавно стались в росії, аби не дати привід диктатору знову звинувачувати Захід у власних проблемах.

У своєму першому коментарів, в понеділок, 26 червня, Байден наполягав на тому, що Захід не має жодного відношення до заколоту.

Президент США відзначив, що путін явно програє війну, а також програє її в себе вдома. Диктатор, за словами Байдена, став вигнанцем у всьому світі. Відповідаючи на питання, чи став путін слабшим сьогодні, ніж був минулого тижня, голова Білого дому відповів: "Я знаю, що так".

24 червня, Пригожин, після звинувачення в бік Міністерства оборони росії щодо удару по тилових позиціях "вагнерівців", заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Попри те, що колона з його найманцями вирішила відступити за 200 км від москви, плани засновник ПВК неабияк налякали кремль: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а путін та його еліта - повтікали зі столиці.