путін стратегічно прорахувався – The Hill

путін вважає, що задавить Україну "м'ясом", але цього не достатньо

російський диктатор впевнений у перемозі росії, бо вважає, що час грає на нього. Однак у цьому путін стратегічно прорахувався, і насправді час грає на користь України.

Про це пише The Hill.

Олександр Мотиль — професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, спеціаліст з України, Росії та СРСР, визнає, що не лише путін "робить ставку" на росію у цій війні, а й багато зовнішніх спостерігачів. До цього їх штовхає простий розрахунок ресурсів обох сторін, зокрема людських та економічних - росія переважає за всіма кількісними показниками.

"Важко сперечатися з цифрами. Легко сперечатися з тим, що вони означають або не означають. Зрештою, самі лише цифри — поганий провісник перемоги. США мали б перемогти у В'єтнамі, Афганістані та Іраку, але цього не сталося. Франція мала б перемогти в Алжирі та В'єтнамі, але цього не сталося. Імперська росія мала б виграти Кримську війну та російсько-японську війну, але цього не сталося. А стародавні греки, а пізніше й Александр Македонський, ніколи не повинні були перемогти Перську імперію, але вони це зробили", - наголошує Мотиль.

Аналітик підкреслює, що кількісна перевага росії аж ніяк не є гарантією її перемоги. І той факт, що війна триває так довго за цих обставин, на його думку, може вказувати на хибність кількісного підходу. Мотиль також наводить думку українського комбрига Роберта Бровді, більш відомого під позивним "Мадяр". Нещодавно він озвучив стратегію, відповідно до якої, Україна зможе перемогти росію, якщо буде вбивати більше російських солдатів, ніж кремль встигає мобілізувати. Вважається, що зараз щомісячні поповнення російської армії складають близько 30 тисяч осіб, а Україна знищує щомісяця 20 тисяч окупантів. Отже, щоб вийте на переможну стратегію, українська армія має збільшити темпи денацифікації росії ще на 10-15 тисяч окупантів на місяць.

"Зробіть це, і всі російські наступальні дії швидко проваляться. Продовжуйте в тому ж дусі, і глобальний моральний дух російської армії зруйнується. Продовжуйте ще трохи, і ви можете повалити російський уряд", - переконаний

"Мадяр", який рекомендує робити ставку на збільшення кількості дронарів в Силах оборони.

На думку Олександра Мотиля, в гіршому разі ситуація у війні котиться до певної форми "нічиєї", що можна розглядати як форму української перемоги, зважаючи на нерівність ресурсів. Якщо ж бути трохи оптимістичнішим, то Україна досі зберігає шанси на перемогу, якщо, наприклад, втілити в життя стратегію "Мадяра".

"Час, можливо, просто на боці України", - резюмує американський політолог.