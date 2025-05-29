Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін стратегічно прорахувався – The Hill

29 травня 2025, 20:10
путін стратегічно прорахувався – The Hill
Фото: REUTERS
путін вважає, що задавить Україну "м'ясом", але цього не достатньо
російський диктатор впевнений у перемозі росії, бо вважає, що час грає на нього. Однак у цьому путін стратегічно прорахувався, і насправді час грає на користь України.
 
Про це пише The Hill.
 
Олександр Мотиль — професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, спеціаліст з України, Росії та СРСР, визнає, що не лише путін "робить ставку" на росію у цій війні, а й багато зовнішніх спостерігачів. До цього їх штовхає простий розрахунок ресурсів обох сторін, зокрема людських та економічних - росія переважає за всіма кількісними показниками.
 
"Важко сперечатися з цифрами. Легко сперечатися з тим, що вони означають або не означають. Зрештою, самі лише цифри — поганий провісник перемоги. США мали б перемогти у В'єтнамі, Афганістані та Іраку, але цього не сталося. Франція мала б перемогти в Алжирі та В'єтнамі, але цього не сталося. Імперська росія мала б виграти Кримську війну та російсько-японську війну, але цього не сталося. А стародавні греки, а пізніше й Александр Македонський, ніколи не повинні були перемогти Перську імперію, але вони це зробили", - наголошує Мотиль.
 
Аналітик підкреслює, що кількісна перевага росії аж ніяк не є гарантією її перемоги. І той факт, що війна триває так довго за цих обставин, на його думку, може вказувати на хибність кількісного підходу.
 
Мотиль також наводить думку українського комбрига Роберта Бровді, більш відомого під позивним "Мадяр". Нещодавно він озвучив стратегію, відповідно до якої, Україна зможе перемогти росію, якщо буде вбивати більше російських солдатів, ніж кремль встигає мобілізувати.
 
Вважається, що зараз щомісячні поповнення російської армії складають близько 30 тисяч осіб, а Україна знищує щомісяця 20 тисяч окупантів. Отже, щоб вийте на переможну стратегію, українська армія має збільшити темпи денацифікації росії ще на 10-15 тисяч окупантів на місяць.
 
"Зробіть це, і всі російські наступальні дії швидко проваляться. Продовжуйте в тому ж дусі, і глобальний моральний дух російської армії зруйнується. Продовжуйте ще трохи, і ви можете повалити російський уряд", - переконаний
 
"Мадяр", який рекомендує робити ставку на збільшення кількості дронарів в Силах оборони.
 
На думку Олександра Мотиля, в гіршому разі ситуація у війні котиться до певної форми "нічиєї", що можна розглядати як форму української перемоги, зважаючи на нерівність ресурсів. Якщо ж бути трохи оптимістичнішим, то Україна досі зберігає шанси на перемогу, якщо, наприклад, втілити в життя стратегію "Мадяра".
 
"Час, можливо, просто на боці України", - резюмує американський політолог.
Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Сер Хамфрі блокує перемогу України. росія може повернути собі арештовані $330 млрд – Тімоті Еш
Переклад iPress – 29 травня 2025, 16:49
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою
Політика
Не дискретна війна. Чому путін вірить, що може виграти свою "цивілізаційну війну" проти Заходу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 29 травня 2025, 12:47
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Політика
Чехи викрили шпигунство Китаю. Протягом місяців китайські хакери мали доступ до електронних листів чеського МЗС – Seznam Zprávу
Переклад iPress – 29 травня 2025, 07:41
Забудьте про непрактичний
Політика
Забудьте про непрактичний "Золотий купол" Трампа. Дрони – майбутнє війни – Макс Бут
Переклад iPress – 28 травня 2025, 16:39
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється