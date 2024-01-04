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ПОЛІТИКА

путін створює нові військові структури після заколоту "Вагнера" – британська розвідка

04 січня 2024, 12:18
путін створює нові військові структури після заколоту
У листопаді 2022 року путін схвалив створення Сил безпеки уряду москви - нової організації з охорони столичної інфраструктури.

Після заколоту групи "Вагнера" у червні 2023 року президент рф владімір путін намагається захистити москву, створюючи нові військові структури.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Х(Twitter).

У листопаді 2022 року путін схвалив створення Сил безпеки уряду москви - нової організації з охорони столичної інфраструктури.

З липня 2023 року ця структура набула більш воєнізованого характеру, отримавши дозвіл на використання вогнепальної зброї. Ймовірно, було залучено кілька тисяч новобранців із запланованої чисельності 15 тисяч людей.

Як зазначає британська розвідка, нова структура є ще одним прикладом давньої російської традиції мілітаризації: збільшення кількості збройних організацій поза регулярними збройними силами. Однак Сили безпеки уряду москви, швидше за все, були посилені у відповідь на побоювання з приводу готовності місцевих сил безпеки москви перед наступом бунтівних військ групи "Вагнера" в червні 2023 року.

"Проєкт також надає москвичам можливість добровільно виконувати "патріотичні" обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні - з найбідніших провінційних регіонів", - зазначають у Міноборони Британії.

ПутінРозвідка Британіївагнерзаколот прігожина

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