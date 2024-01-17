путін створює передумови для агресії проти країн Балтії - ISW

Таким чином російський диктатор намагається послабити НАТО.

російський диктатор путін активізував зусилля керівництва країни, щоб створювати інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що російський диктатор таким чином намагається послабити НАТО.

Зазначимо, що путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії "викидають (етнічних) росіян" зі своїх країн і що ця ситуація "безпосередньо впливає на безпеку рф".

У звіті ISW не вказується, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але таким чином диктатор може створювати умови для майбутніх агресивних дій щодо сусідніх країн, проти яких будуть застосовуватись агресивні діє під виглядом "захисту співвітчизників".