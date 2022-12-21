путін створив Раду з мобілізації
Відповідний указ опубліковано на сайті російської правової інформації.
До нової Ради увійшли деякі прокремлівські воїнкори, зокрема кореспондент "росії 24" Євген Піддубний, автор телеграм-каналу "Рибар" Михайло Звінчук, військовий журналіст Семен Пегов.
Крім того, безпосередні завдання нового органу:
-організовувати розміщення та забезпечення мобілізованих;
-пропагувати мобілізацію;
-аналізувати, як відбувається "патріотичне виховання молоді в країні";
-готувати пропозиції щодо створення та розвитку мобілізаційних потужностей, а також -виробництва продукції для армії.
Раніше повідомлялось, що Politico оголосило путіна "Невдахою року".