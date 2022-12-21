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путін створив Раду з мобілізації

21 грудня 2022, 10:08
путін створив Раду з мобілізації
Фото: з вільного доступу
Незважаючи на де-юре закінчення мобілізації в рф,путін доручив створити робочу групу з питань "мобілізаційної підготовки та мобілізації", яка займатиметься питаннями взаємодії влади і організацій, що займаються призовом.

Відповідний указ опубліковано на сайті російської правової інформації.

До нової Ради увійшли деякі прокремлівські воїнкори, зокрема кореспондент "росії 24" Євген Піддубний, автор телеграм-каналу "Рибар" Михайло Звінчук, військовий журналіст Семен Пегов.

Крім того, безпосередні завдання нового органу:

-організовувати розміщення та забезпечення мобілізованих;

-пропагувати мобілізацію;

-аналізувати, як відбувається "патріотичне виховання молоді в країні";

-готувати пропозиції щодо створення та розвитку мобілізаційних потужностей, а також -виробництва продукції для армії.

Раніше повідомлялось, що Politico оголосило путіна "Невдахою року".

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