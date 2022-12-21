путін створив Раду з мобілізації

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Незважаючи на де-юре закінчення мобілізації в рф,путін доручив створити робочу групу з питань "мобілізаційної підготовки та мобілізації", яка займатиметься питаннями взаємодії влади і організацій, що займаються призовом.