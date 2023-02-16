путін та його оточення повинні відповісти за скоєні злочини проти України – Європарламент

Європейський парламент заявляє про необхідність притягти президента рф володимира путіна і керівництво країни до кримінальної відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії.

До кримінальної відповідальності притягнути потрібно і президента білорусі олександра лукашенко. Про це йдеться в резолюції, яку ухвалив Європейський парламент у зв'язку з роковинами з дня вторгнення росії в Україну.

Сьогодні за цей документ проголосували у Страсбурзі в межах пленарного засідання: "за" проголосували 444 депутати, проти - 26 і 37 утрималися з 507.

Пише агенство Укрінформ.

"ЄП наголошує, що президент Путін, інші керівники Росії та їхні білоруські союзники, які спланували та віддали відповідні накази про початок цієї агресивної війни проти України, мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними злочин агресії", - йдеться в резолюції.

Європарламент закликав держави підтримати відповідальність за злочини, скоєні під час агресивної війни рф проти України, особливо злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та передбачуваний геноцид.

Також, ЄП закликає працювати разом з Україною та міжнародною спільнотою над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії, вчиненого проти України російськими лідерами та їх союзниками.

Європарламент заявив про повну підтримку роботи Міжнародного кримінального суду щодо сприяння припиненню безкарності осіб, які вчинили найбільш серйозні злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти: "ЄП засуджує у найрішучіший спосіб використання сексуального та гендерного насильства як засобу ведення війни і наголошує, що це є воєнним злочином, закликає ЄС та країни, які приймають жінок і дівчаток, котрі втекли з України, гарантувати доступ до послуг у галузі сексуального та репродуктивного здоров'я і прав, зокрема до екстреної контрацепції, зокрема для тих, хто пережив згвалтування, і підтримувати надання цих послуг в Україні", - йдеться в документі.

Європарламент наголошує на необхідності продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу: переміщеним з України та всередині країни.

"ЄП знову заявляє, що примусове переселення та депортація українських дітей, зокрема з дитячих закладів, до Росії та їх примусове усиновлення російськими сім'ями є порушенням українського та міжнародного права, наголошує, що насильницьке передання дітей однієї групи іншій групі є злочином геноциду відповідно до статті II Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і закликає міжнародне співтовариство у зв'язку з цим підтримати зусилля української влади щодо збирання, документування та збереження доказів порушень прав людини, скоєних під час війни Росії проти України", - йдеться в резолюції.