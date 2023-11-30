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путін таки проведе "пряму лінію з народом"

30 листопада 2023, 15:07
путін таки проведе
Фото: з вільного доступу
російський диктатор путін цьогоріч наважився провести "пряму лінію з народом", однак і тут не обійдеться без цензури.

російський диктатор путін цього року проведе "пряму лінію з народом" та велику пресконференцію. Однак і тут питання збираються "фільтрувати".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Пряму лінію" та пресконференцію анонсував прессекретар путіна Дмитро Пєсков. За його словами, путін поспілкується із пресою та росіянами 14 грудня. 

Пєсков каже, що "навіть Зеленський зможе поставити питання путіну під час прямої лінії". Він переконує, що запитати будь-що у диктатора можна через сайт чи кол-центр можна з будь-якої точки світу. Водночас він не став уточнювати, що питання будуть ретельно фільтрувати.

Так, зокрема, у рф вже створено "бойову групу", яка відкидатиме питання, що "сіять паніку і не мають стосунку до реальності". Водночас керівник виконавчого комітету Загальноросійського народного фронту Михайло Кузнєцов каже, що "бойову групу" створено, щоб боротися з фейками і втручанням опонентів". 

За словами Кузнєцова, путін з наданого йому списку сам обиратиме питання, на які буде відповідатиме.

Путінзустрічпрямийвійна в Україніросія окупанти

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